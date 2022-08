Regolamento Torino-Palermo: cosa succede in caso di pareggio in Coppa Italia? (Di sabato 6 agosto 2022) Torino e Palermo sono pronti a scendere in campo nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Una compagine di Serie A e una neopromossa in Serie B in campo sabato 6 agosto, alle ore 21:15 nella cornice dell’Olimpico Grande Torino. Una partita tutta da seguire. cosa prevede il Regolamento in caso di pareggio al 90?? Nessuna novità regolamentare. Al termine dei 90?, in caso di parità, la sfida andrà avanti ai tempi supplementari, della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvederà a far battere i calci di rigore. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti ed, eventualmente, oltre. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022)sono pronti a scendere in campo nei trentaduesimi di finale di2022/2023. Una compagine di Serie A e una neopromossa in Serie B in campo sabato 6 agosto, alle ore 21:15 nella cornice dell’Olimpico Grande. Una partita tutta da seguire.prevede ilindial 90?? Nessuna novità regolamentare. Al termine dei 90?, indi parità, la sfida andrà avanti ai tempi supplementari, della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvederà a far battere i calci di rigore. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti ed, eventualmente, oltre. SportFace.

