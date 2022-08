Regolamento Pisa-Brescia: cosa succede in caso di pareggio al 90? in Coppa Italia? (Di sabato 6 agosto 2022) Tutto pronto per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Il Pisa affronterà il Brescia sabato 6 agosto, alle ore 17.45 nella cornice del Romeo Anconetani. Le due squadre – tra le favorite per un piazzamento playoff in Serie B – sperano di conquistare il pass per il prossimo turno. Ma cosa prevede il Regolamento in caso di pareggio al 90?? Nessuna novità regolamentare. Al termine dei 90?, in caso di parità, la sfida andrà avanti ai tempi supplementari, della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvederà a far battere i calci di rigore. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Tutto pronto per i trentaduesimi di finale di2022/2023. Ilaffronterà ilsabato 6 agosto, alle ore 17.45 nella cornice del Romeo Anconetani. Le due squadre – tra le favorite per un piazzamento playoff in Serie B – sperano di conquistare il pass per il prossimo turno. Maprevede ilindial 90?? Nessuna novità regolamentare. Al termine dei 90?, indi parità, la sfida andrà avanti ai tempi supplementari, della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvederà a far battere i calci di rigore. SportFace.

Nazione_Pisa : Cascina approva il regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia - ScuolaSantAnna : RT @PISAinVIDEO: Cascina, amministrazione condivisa: Comune e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa insieme per il regolamento - PISAinVIDEO : Cascina, amministrazione condivisa: Comune e Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa insieme per il regolamento -