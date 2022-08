Recuperata senza vita nelle acque del lago Iseo, muore sotto gli occhi del marito (Di sabato 6 agosto 2022) Castro. Dramma sabato pomeriggio nelle acque del lago d’Iseo. M.R., una donna polacca di 54 anni, è stata Recuperata senza vita a Castro da sommozzatori e vigili del fuoco. Ancora poche le informazioni a disposizione: pare che la donna, residente in provincia di Bergamo, fosse entrata in acqua per un fare bagno, quando non è più riemersa. A lanciare l’allarme il marito che si trovava con lei. Sul posto, intorno alle 15.45, sono intervenute l’ambulanza, i sommozzatori di Treviglio e i vigili del fuoco, ma per la donna non c’era già più niente da fare: è stata Recuperata a 5 metri di profondità. Presenti anche i carabinieri del comando di Clusone per i rilievi di Legge e cercare di ricostruire esattamente l’accaduto. Leggi su bergamonews (Di sabato 6 agosto 2022) Castro. Dramma sabato pomeriggiodeld’. M.R., una donna polacca di 54 anni, è stataa Castro da sommozzatori e vigili del fuoco. Ancora poche le informazioni a disposizione: pare che la donna, residente in provincia di Bergamo, fosse entrata in acqua per un fare bagno, quando non è più riemersa. A lanciare l’allarme ilche si trovava con lei. Sul posto, intorno alle 15.45, sono intervenute l’ambulanza, i sommozzatori di Treviglio e i vigili del fuoco, ma per la donna non c’era già più niente da fare: è stataa 5 metri di profondità. Presenti anche i carabinieri del comando di Clusone per i rilievi di Legge e cercare di ricostruire esattamente l’accaduto.

sugookawa : @akizukcheng_ io quella di meatbun l'ho recuperata in questi giorni (per conto mio senza commentare perché sia mai… - LaraMarta88 : @Debbbbbi Recuperata e boh sono senza parole per la sottaggine - IvanaFavaro1 : @AnnetteBobidibu @r0by @ambragaravaglia Mia figlia ha viaggiato diverse volte così. Una volta l’abbiamo ripresa ad… - regole_senza : RT @francycognato: La casa di Francesca è piena di cani e gatti I box sono pienissimi Come potete vedere MARVIN e l'ultima cagnolina recupe… - EmanueleForlani : @dellorco85 Senza di voi ne hanno recuperata moltissima, anche agli occhi del loro elettorato. -

Ladispoli, acqua potabile e con un buon sapore gratis nelle scuole ... per non parlare della plastica che va riciclata o va recuperata perché (cosa che troppo spesso ... I ragazzi potranno quindi ora scegliere quale acqua bere a Scuola, senza pagare un solo centesimo. Per ... Cosa significa raccomandata resa al mittente ... oppure di chi si limita a scrivere "Corso Vittorio Emanuele" senza specificare il civico. Quando ...(pari a 30 giorni) durante il quale la raccomandata resta alle poste in attesa di essere recuperata ... BergamoNews.it ... per non parlare della plastica che va riciclata o vaperché (cosa che troppo spesso ... I ragazzi potranno quindi ora scegliere quale acqua bere a Scuola,pagare un solo centesimo. Per ...... oppure di chi si limita a scrivere "Corso Vittorio Emanuele"specificare il civico. Quando ...(pari a 30 giorni) durante il quale la raccomandata resta alle poste in attesa di essere... Donna polacca recuperata senza vita nelle acque del lago Iseo