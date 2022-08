Reazione a Catena | chi ha vinto oggi | I Terno Secco | parola vincente e montepremi di sabato 6 agosto 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 agosto 2022). Eccoci al fine settimana e anche, tutti incollati alla TV, per vedere una nuova e imperdibile puntata di. A dalle 18.45, su Rai 1 andrà in onda infatti come sempre il quiz game dell’estate che appassiona i telespettatori e allena la mente. Alla conduzione Marco Liorni, che si giostrerà tra le due squadre protagoniste della serata. Questa sera una novità. I campioni, che si sono confermati tali anche ieri sera, si sono dovuti ritirare a causa del problema di lavoro da parte di uno dei componenti della squadra. Ci sono quindi due nuove squadre: “Le Elefantine” e i “”.: ” I ...