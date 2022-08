Ramsey al Nizza, che belle parole per la Juve VIDEO (Di sabato 6 agosto 2022) Il centrocampista gallese Aaron Ramsey (ex Juventus) si presenta al Nizza: "Gli ultimi anni una grande esperienza per me, grato per sempre".... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) Il centrocampista gallese Aaron(exntus) si presenta al: "Gli ultimi anni una grande esperienza per me, grato per sempre"....

sportli26181512 : '#Ramsey al #Nizza presto ritroverà Wenger': Il centrocampista gallese, appena arrivato in Francia dopo la fine del… - junews24com : Ramsey saluta la Juve: «Grande esperienza, sarò grato per sempre» - - MaxSentenza : @ferny77528037 @frankleggiero @FabrizioJuve10 @miciogattomicio @MKollandra @LuliLuis21 @Deianir17128382 @mikelelomb… - andrewsword2 : RT @IQuotidiano: bernardeschi al toronto ramsey al nizza dybala alla roma (seppur sia forte) Arthur non lo vuole nessuno kean idem tranne… - casajuvenews : RT @IQuotidiano: bernardeschi al toronto ramsey al nizza dybala alla roma (seppur sia forte) Arthur non lo vuole nessuno kean idem tranne… -