Raggi all'attacco di Conte, scatta la rivolta. Guerra per la leadership: chi c'è dietro a muoverla (Di sabato 6 agosto 2022) Mentre Giuseppe Conte è alle prese con le liste elettorali, nel M5S scoppia il «caso Raggi». L'ex sindaca di Roma giovedì ha aspramente criticato la gestione del capo politico, togliendosi più d'un sassolino dalle scarpe. Raggi, in un post su Facebook, aveva chiesto lo stop alle decisioni prese «nel palazzo e ai seggi riservati agli amici». Non solo. L'ex sindaca aveva criticato l'idea di costruire il campo largo col Pd, poi abortita. «Finalmente - aveva detto - qualcuno ha capito che non si può stare con i Dem. Quando lo sostenevamo noi venivamo definiti pazzi». Chiaro il riferimento a Conte, divenuto all'improvviso «riferimento del mondo progressista». L'ex premier, ai tempi del governo rossogiallo, aveva anche ipotizzato l'idea di non ricandidare la Raggi a sindaco di Roma, per scegliere un nome ... Leggi su iltempo (Di sabato 6 agosto 2022) Mentre Giuseppeè alle prese con le liste elettorali, nel M5S scoppia il «caso». L'ex sindaca di Roma giovedì ha aspramente criticato la gestione del capo politico, togliendosi più d'un sassolino dalle scarpe., in un post su Facebook, aveva chiesto lo stop alle decisioni prese «nel palazzo e ai seggi riservati agli amici». Non solo. L'ex sindaca aveva criticato l'idea di costruire il campo largo col Pd, poi abortita. «Finalmente - aveva detto - qualcuno ha capito che non si può stare con i Dem. Quando lo sostenevamo noi venivamo definiti pazzi». Chiaro il riferimento a, divenuto all'improvviso «riferimento del mondo progressista». L'ex premier, ai tempi del governo rossogiallo, aveva anche ipotizzato l'idea di non ricandidare laa sindaco di Roma, per scegliere un nome ...

