Racket nel Napoletano, arrestato affiliato clan Mallardo

Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – Aveva preteso 1000 euro da parte di un privato che stava effettuando dei lavori edili in un'area destinata a parcheggio. E' per questa estorsione, aggravata dalle finalità mafiose, messa in atto nell'estate del 2013, che nell'ambito di un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione ad un'Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal Tribunale di Napoli, a carico di A. P., 61enne di Giugliano in Campania. L'uomo è ritenuto affiliato al clan "Mallardo", sodalizio operante nella città di Giugliano in Campania e facente parte della confederazione tra organizzazioni denominata "Alleanza di Secondigliano", cartello che aggrega i gruppi criminali insediati in un'ampia ...

