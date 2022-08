Quanti maestri | al funerale di Giulia e Alessia un attacco durissimo scuote tutti

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 agosto 2022) A Castenaso (Bologna), nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio, in tanti hanno dato l'ultimo saluto adPisanu, le sorelle di 15 e 17 anni travolte da untreno domenica mattina a Riccione. Una processione composta e silenziosa, sulle due bare bianche tanti mazzi di fiori, padre e madre in lacrime. Il parroco, don Giancarlo Leonardi, in un passaggio dell'omelia ha rimarcato che "non ci lasceremo sbriciolare dal dolore". In apertura di celebrazione, lo stesso parroco ha letto anche un messaggio dell'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi. "Da domenica- ha detto il sacerdote- vediamo la cronaca di una tragedia, ne cogliamo letture, riletture, giudizi: un vociare che ha creato eco di reazioni. Sembra cheabbiano una parola da dire e che ci siano tanti. Noi nella famiglia di ...