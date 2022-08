“Quante emozioni” | gioia incontenibile per l’attrice | è nato il suo terzo figlio

(Di sabato 6 agosto 2022) La sua bella famiglia si è allargata: una settimana fa èil suodelche solo ieri sera ne ha dato notizia. E’ arrivato a scaldare il cuore di tutti il dolce annuncio della famosa attrice, che nella serata di ieri ha finalmente rivelato di essere diventata mamma per la terza volta. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

juventusfc : Quante emozioni ieri a LA ?????? #JuveOnTheRoad - FrancyMugna : @ECava19 Ti sei perso sì, quante emozioni! ?? - BarSportTW : Abbiamo un pò di spettacolo in #PremierLeague?? ?? Doppietta Mitrovic, capolavoro Nunez ?? I Reds la riacciuffano 2… - Ismaele_el : ?? Doppietta Mitrovic, capolavoro Nunez ?? I Reds la riacciuffano 2 volte ?? Quante emozioni tra Fulham e Liverpool… - Gilda66715662 : Buongiorno così ?? sempre primi in tendenza #deddy quante emozioni ci regali? -

. Qualche lacrima. Questo Centro estivo ha riacceso la voglia di stare insieme", ha commentato il Sindaco, " La Valle Grana vi aspetta per l'edizione 2023!"... ha esternato tutta la sua felicità tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram : La protagonista di Doc esterna la sua gioia per la nascita del terzo figlio: '!!' L'attrice ...Giusy Buscemi ha annunciato sui social di essere diventata mamma per la terza volta: il 31 luglio 2022 è nato Elia Maria."Quante emozioni. Qualche lacrima. Questo Centro estivo ha riacceso la voglia di stare insieme”, ha commentato il Sindaco Isaia ...