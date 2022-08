Pubblicità Pocket Coffee Gelato | canzone | campagna e video spot

(Di sabato 6 agosto 2022) SchedaMessa in onda: luglio 2022 Titolo:Protagonista: –/musica: clicca quifirst appeared on Ascolti Tv Blog.

FerisTempora : @Peter58179918 Col cucchiaino in primo piano ho capito subito: trattisi della pubblicità 'Coppetta Rocher' da affia… - radioila : @flamanc24 @martola__ @zitti_arriva ho visto la pubblicità dei pocket coffee è ho pensato “n’altra cagata mini” -

Tv Sorrisi e Canzoni

...come camera stand - alone mostrando le immagini su un LCD forzatamente minuscolo ma Osmopuò ...per girare 'storie' e caricarle sui social anche se alla fine troverete un logo che fa...Appmagic eGamers hanno riportato questi numeri nel corso del weekend, affermando che si ... ma tenendo in considerazione la cattivadelle ultime settimane si tratta comunque di un ... Le canzoni delle pubblicità di maggio 2022