Psg, la FFF non ha omologato il contratto biennale di Galtier (Di sabato 6 agosto 2022) Secondo quanto scrive L’Equipe, la Commissione federale degli educatori e allenatori di calcio non ha approvato il contratto biennale di Christophe Galtier come allenatore del Psg- “Il contratto biennale di allenatore del Psg di Christophe Galtier non è stato approvato dalla Commissione federale degli educatori e degli allenatori di calcio che si è riunita il 28 luglio. Nel suo verbale, ha affermato di aver messo sotto consiglio la sua opinione e “ha chiesto a Christophe Galtier di avvicinarsi al direttore tecnico nazionale in merito ai suoi obblighi di formazione continua” . l tecnico 55enne, infatti, non ha fatto la “riqualificazione” del suo diploma UEFA Pro, una sorta di aggiornamento delle sue conoscenze. Secondo il regolamento, ogni allenatore deve esibirsi ogni ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022) Secondo quanto scrive L’Equipe, la Commissione federale degli educatori e allenatori di calcio non ha approvato ildi Christophecome allenatore del Psg- “Ildi allenatore del Psg di Christophenon è stato approvato dalla Commissione federale degli educatori e degli allenatori di calcio che si è riunita il 28 luglio. Nel suo verbale, ha affermato di aver messo sotto consiglio la sua opinione e “ha chiesto a Christophedi avvicinarsi al direttore tecnico nazionale in merito ai suoi obblighi di formazione continua” . l tecnico 55enne, infatti, non ha fatto la “riqualificazione” del suo diploma UEFA Pro, una sorta di aggiornamento delle sue conoscenze. Secondo il regolamento, ogni allenatore deve esibirsi ogni ...

