Programma amichevoli oggi | sabato 6 agosto | orario e come seguirle in tv

(Di sabato 6 agosto 2022) Tutto pronto per un grandedi calcio. Non solo Premier League, Bundesliga e Ligue 1. In campo anche le squadre italiane, alcune per prendere parte agli ultimi test del precampionato. Il Milan sfida il Vicenza, il Napoli in campo a Castel di Sangro contro l’Espanyol. Ma non sono le uniche big: la Lazio fa visita al Valladolid in Spagna. L’Inter affronta il Villarreal a Pescara. Fiorentina e Atalanta in campo contro Valencia e Betis.Ore 19:00, Vicenza-Milan (Sportitalia) Ore 19:00, Napoli-Espanyol (Sky) Ore 20:00, Valladolid-Lazio (Dazn) Ore 20:30, Inter-Villarreal(Inter.tv) Ore 21:00, Valencia-Atalanta (Dazn) Ore 21:00, Betis Siviglia-Fiorentina (OlyBet Tv) SportFace.

sportparma : Hbs Colorno: il programma delle amichevoli pre campionato - Umbria24 : Calcio dilettanti, il programma completo delle amichevoli estive - romaforever_it : Roma, dal Giappone: in programma due amichevoli durante il Mondiale - sportli26181512 : Roma, dal Giappone: in programma due amichevoli durante il Mondiale - LALAZIOMIA : LAZIO, CALENDARIO amichevoli ESTIVE 2022: IL PROGRAMMA e gli orari di tutte le partite -

... non impegnate nel primo turno di Coppa Italia , scendono in campo oggi per le ultime. ... L'esordio nella nuova stagione di A dell'Inter è insabato 13 agosto alle 20.45 sul campo ......e Sarmiento Junin in Liga Profesional Sarà un sabato 6 agosto ricco di incontri trada ...PARTITE E DIRETTE DEL 6 AGOSTO 2022 Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di ...Tutto pronto per un grande sabato di calcio. Non solo Premier League, Bundesliga e Ligue 1. In campo anche le squadre italiane, alcune per prendere parte agli ultimi test del precampionato. Il Milan s ...Gli ultimi test prima dell'inizio del campionato di Serie A, in programma il 13 agosto. In campo anche Lazio, Fiorentina e Atalanta ...