Pretty Woman Il Musical, le tappe della tournée italiana 2022/2023 (Di sabato 6 agosto 2022) Pretty Woman Il Musical, dopo il successo di Milano, parte per una lunga tournée che toccherà Roma, Firenze, Genova, Trieste e molte altre città italiane: il calendario aggiornato Dopo l'acclamata rappresentazione al Teatro Nazionale CheBanca!, che ha visto Pretty Woman Il Musical trionfare come spettacolo teatrale con il maggior successo al botteghino in Italia nel corso del 2021, il Musical annuncia le date del tour 2022-2023. La tournée, prodotta da Stage Entertainment e distribuita da Savà Produzioni Creative per Vivo Concerti, partirà da Roma (Teatro Olimpico) da martedì 18 a domenica 23 ottobre, per poi continuare con Montecatini (Teatro Verdi) venerdì 28 ottobre, Bari (Teatro Team) venerdì 5 e ...

