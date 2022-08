PRETTY WOMAN IL MUSICAL: annunciate le nuove date del Tour 2022-23 (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo l’acclamata rappresentazione al Teatro Nazionale CheBanca!, che ha visto PRETTY WOMAN IL MUSICAL trionfare come spettacolo teatrale con il maggior successo al botteghino in Italia nel corso del 2021, il MUSICAL annuncia oggi le date del Tour 2022-2023. Il Tour 2022-23: PRETTY WOMAN IL MUSICAL La Tournée, prodotta da Stage Entertainment e distribuita da Savà Produzioni Creative per Vivo Concerti: Partirà da Roma (Teatro Olimpico) da martedì 18 a domenica 23 ottobre, poi continuare con Montecatini (Teatro Verdi) venerdì 28 ottobre, Bari ( Teatro Team) venerdì 5 e sabato 6 novembre, Senigallia (Teatro La Fenice) venerdì 12 e sabato 13 novembre, Lugano ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo l’acclamata rappresentazione al Teatro Nazionale CheBanca!, che ha vistoILtrionfare come spettacolo teatrale con il maggior successo al botteghino in Italia nel corso del 2021, ilannuncia oggi ledel-2023. Il-23:ILLanée, prodotta da Stage Entertainment e distribuita da Savà Produzioni Creative per Vivo Concerti: Partirà da Roma (Teatro Olimpico) da martedì 18 a domenica 23 ottobre, poi continuare con Montecatini (Teatro Verdi) venerdì 28 ottobre, Bari ( Teatro Team) venerdì 5 e sabato 6 novembre, Senigallia (Teatro La Fenice) venerdì 12 e sabato 13 novembre, Lugano ...

Agenzia_Ansa : Sono passati quarant'anni da Ufficiale e Gentiluomo e 32 da Pretty Woman, ma per Richard Gere, 73 anni, il tempo no… - movieplayer_it : Pretty Woman, #RichardGere sul possibile remake o reboot: 'Artisticamente non ha senso' - NicoDem68621316 : @LaStampa Richard è proprio una Pretty Woman - NicoDem68621316 : @Ingestibile79 @LaStampa Ci tiene proprio a mostrare al mondo chi faceva davvero le marchette in 'Pretty Woman' - GianlucaOdinson : Pretty Woman, Richard Gere sul possibile remake o reboot: 'Artisticamente non ha senso' - -