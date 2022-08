Premier: Tottenham-Southampton 4-1, super Kulusevski. Vittorie per Leeds e Newcastle. Everton-Chelsea LIVE (Di sabato 6 agosto 2022) Prosegue il programma della 1ª giornata di Premier League, aperta ieri dalla vittoria dell'Arsenal sul Crystal Palace, con altre sei... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) Prosegue il programma della 1ª giornata diLeague, aperta ieri dalla vittoria dell'Arsenal sul Crystal Palace, con altre sei...

LG6__7 : @thekanyegatti Impressionante la capacità di giocare in verticale con quella velocità d’esecuzione per un ragazzo a… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Buon esordio per il Tottenham di Conte, 4-1 al Southampton - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Buon esordio per il Tottenham di Conte, 4-1 al Southampton - susydigennaro : RT @napolimagazine: PREMIER LEAGUE - Buon esordio per il Tottenham di Conte, 4-1 al Southampton - RusPan72333006 : RT @pepstrol: Clamorosa la partita di Kulusevski! Più in generale, fantastico da quando è approdato in Premier. In Italia certa gentaglia,… -