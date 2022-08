Premier League | Fulham-Liverpool 0-0 LIVE

B24PT : Martinelli abre a contagem da Premier League ?? - OptaPaolo : 217 - Nel suo periodo in Premier League dal 2015/16 al 2020/21, Georginio #Wijnaldum è stato il giocatore con più p… - GoalItalia : 'Atleticamente la MLS sembra la Premier League' ?? Federico #Bernardeschi - apetrazzuolo : PREMIER LEAGUE - Liverpool-Fulham, le formazioni ufficiali: gioca Firmino, panchina per Nunez - napolimagazine : PREMIER LEAGUE - Liverpool-Fulham, le formazioni ufficiali: gioca Firmino, panchina per Nunez -

... in diretta sabato 6 agosto 2022 alle ore 16.00 presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra , sarà una sfida valevole per la prima giornata dellainglese. Conte rilancia ...Erling Haaland ha dichiarato che non si soffermerà sulle occasioni mancate contro il Liverpool mentre si prepara al debutto incon il Manchester City. I campioni dellainiziano la difesa del titolo in casa del West Ham domenica, e hanno messo paura a tutto il campionato quando hanno portato ...Prossimo al debutto in Premier contro il West Ham, il bomber norvegese non vuole più pensare alla gara col Liverpool.Frank Lampard affronterà la sua ex squadra del Chelsea sabato nella partita di apertura della Premier League della stagione 2022-23. La squadra di Thomas ...