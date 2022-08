Premier League 2022/2023, Tottenham ok all’esordio: 4-1 al Southampton (Di sabato 6 agosto 2022) Il Tottenham batte 4-1 in rimonta il Southampton e si regala i primi tre punti di questa stagione in Premier League. Dopo 11? però sono gli ospiti a passare in vantaggio e gelare Conte. Cross morbido di Djenepo dalla sinistra, Ward-Prowse si coordina e col mancino al volo schiaccia in rete alle spalle di Lloris. La bandiera del Southampton illude Hasenhüttl e il Tottenham aspetta venti minuti per salire in cattedra. Al 21? il pareggio: cross perfetto dalla destra di Kulusevski, che pesca sul secondo palo il taglio di Sessegnon da perfetto quinto contiano. Tempo dieci minuti e il Tottenham la ribalta: Son disegna un traversone per la testa di Dier che in tuffo di testa non lascia scampo a Bazunu. Nella ripresa il copione non cambia. Al 60? c’è il tris con lo zampino ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Ilbatte 4-1 in rimonta ile si regala i primi tre punti di questa stagione in. Dopo 11? però sono gli ospiti a passare in vantaggio e gelare Conte. Cross morbido di Djenepo dalla sinistra, Ward-Prowse si coordina e col mancino al volo schiaccia in rete alle spalle di Lloris. La bandiera delillude Hasenhüttl e ilaspetta venti minuti per salire in cattedra. Al 21? il pareggio: cross perfetto dalla destra di Kulusevski, che pesca sul secondo palo il taglio di Sessegnon da perfetto quinto contiano. Tempo dieci minuti e illa ribalta: Son disegna un traversone per la testa di Dier che in tuffo di testa non lascia scampo a Bazunu. Nella ripresa il copione non cambia. Al 60? c’è il tris con lo zampino ...

