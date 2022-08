Pompei | dagli scavi spunta il “monolocale” della piccola borghesia | dalla cassapanca il racconto di ha provato a fuggire – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 agosto 2022) In una stanza un armadio rimasto chiuso per duemila anni con tutto il suo corredo di stoviglie , piattini di vetro, ciotole di ceramica, vasi. In un’altra un tavolino ancora apparecchiato con le suppellettili, un letto, una. Asi scava nel retro del “giardino incantato”, lo stupefacente spazio dipinto con il grande larario che fu riportato alla luce nel 2018, e a sorpresa, dove ci si aspettava una casa importante e fastosa, vengono fuori ambienti modesti ma pieni di dignità, dove non mancano oggetti raffinati e persino un fascio di documenti che il calco in gesso ha fatto incredibilmente riapparire. Ambienti che raccontano la vita del ceto medio-bassocittà, come ha spiegato il direttore del parco Gabriel Zuchtriegel: “Nella città campana che dall’80 a.C. era diventata una colonia di Roma era una situazione ...