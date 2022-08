Pole per Zarco a Silverstone, Quartararo in seconda fila (Di sabato 6 agosto 2022) Silverstone (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Johann Zarco ottiene la Pole position di MotoGP nel Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone il francese della Ducati Pramac ferma il cronometro in 1'57?767 precedendo di 98 millesimi l'Aprilia di Maverick Vinales e la Desmosedici ufficiale di Jack Miller (+0?164). In seconda fila il leader del Mondiale Fabio Quartararo (Yamaha), seguito da Pecco Bagnaia (Ducati) e da un Aleix Espargaro (Aprilia) dolorante dopo una brutta caduta in FP4 ma mai domo. Poi gli italiani Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, prima di Jorge Martin e Luca Marini a chiudere la top 10.“Sono contentissimo – ha dichiarato Zarco – è una pista storica e andare veloce qui ti dà piacere. Da ieri vado forte ma oggi penso di aver fatto uno step ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022)(GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Johannottiene laposition di MotoGP nel Gran Premio di Gran Bretagna. Ail francese della Ducati Pramac ferma il cronometro in 1'57?767 precedendo di 98 millesimi l'Aprilia di Maverick Vinales e la Desmosedici ufficiale di Jack Miller (+0?164). Inil leader del Mondiale Fabio(Yamaha), seguito da Pecco Bagnaia (Ducati) e da un Aleix Espargaro (Aprilia) dolorante dopo una brutta caduta in FP4 ma mai domo. Poi gli italiani Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, prima di Jorge Martin e Luca Marini a chiudere la top 10.“Sono contentissimo – ha dichiarato– è una pista storica e andare veloce qui ti dà piacere. Da ieri vado forte ma oggi penso di aver fatto uno step ...

AntoVitiello : ?? Il #Milan a centrocampo ci proverà ancora per Renato #Sanches, attenzione anche al giovane #Chukwuemeka dell'Asto… - lapoelkann_ : Bravissimi Carlos e Charles ??! Occhi ?? su domani. Complimenti a Russell per la sua prima pole #HungarianGP - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Pole per Zarco a Silverstone, Quartararo in seconda fila - - Tele_Nicosia : Pole per Zarco a Silverstone, Quartararo in seconda fila - blogsicilia : #notizie #sicilia Pole per Zarco a Silverstone, Quartararo in seconda fila - -