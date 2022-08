Pista da sci e trampolino targato Neveplast nel cuore delle Alpi del sud (Di sabato 6 agosto 2022) La stazione sciistica di La Foux d’Allos, in Francia, nel cuore delle Alpi del sud, dove d’inverno si può sciare su 230 chilometri di piste innevate, ha puntato per l’estate 2022 sullo sci estivo targato Neveplast. Per tutta l’estate è operativa una Pista da sci, in materiale plastico brevettato dall’azienda di Albano Sant’Alessandro, lunga 164 metri e larga 12 metri e servita da nastro trasportatore. A dare ancora maggior appeal al progetto di rivalutazione turistico-sportivo della Val d’Allos è stata realizzata una Pista Neveplast tubby lunga 60 metri con tanto di trampolino. L’operazione è stata realizzata con la collaborazione di Sunkid, partner da molti anni dell’azienda bergamasca. Il progetto Neveplast ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 agosto 2022) La stazione sciistica di La Foux d’Allos, in Francia, neldel sud, dove d’inverno si può sciare su 230 chilometri di piste innevate, ha puntato per l’estate 2022 sullo sci estivo. Per tutta l’estate è operativa unada sci, in materiale plastico brevettato dall’azienda di Albano Sant’Alessandro, lunga 164 metri e larga 12 metri e servita da nastro trasportatore. A dare ancora maggior appeal al progetto di rivalutazione turistico-sportivo della Val d’Allos è stata realizzata unatubby lunga 60 metri con tanto di. L’operazione è stata realizzata con la collaborazione di Sunkid, partner da molti anni dell’azienda bergamasca. Il progetto...

