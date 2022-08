orizzontescuola : Permessi 104: il caso del docente che assiste un lavoratore che fruisce del permesso. Come funziona? - StefanoCetica : Legge 104/92: dal 13 agosto i permessi per l’assistenza potranno essere condivisi tra più familiari. @INPS_it… - PensioniOggi : Legge 104, Dal 13 agosto permessi mensili senza «referente unico» - DottrinaLavoro : INPS: Decreto 105/2022 – novità permessi 104 e congedo straordinario - LavoroFisco : Permessi 104: dal 13 agosto fruizione estesa a più soggetti -

Il convivente di fatto ha diritto aileggee al congedo straordinario Ultima novità alla riforma, commentata dall'Inps, sta nel fatto che a poter godere sia dei tre giorni di permesso ...... comma 3,questa è considerata la condizione di gravità utile per poter usufruire dei tre giorni mensili come. Ipossono essere richiesti in merito ai genitori, adottivi o ...Permessi 104, anche le colf e le badanti possono usufruirne perchè sono lavoratori dipendenti. Ecco in cosa consiste la misura di welfare.Le nuove norme sul congedo parentale puntano a conciliare i tempi di vita e di lavoro in modo da aumentare la presenza femminile nel mercato ...