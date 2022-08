Perché il tema della giustizia (e della lotta al giustizialismo) dovrebbe essere centrale alle elezioni (Di sabato 6 agosto 2022) C’è una clamorosa assenza nell’infuocato dibattito elettorale: la giustizia. Non è un gran novità, è una materia che solitamente sale alla ribalta solo in funzione strumentale, di polemica politica, e mai di un serio progetto di riforma. Fino ad oggi, almeno, giacché il Pnrr allestito dal governo Draghi ha reso necessario per usufruire dei fondi europei un profondo cambiamento sia dei codici penale e civile che delle stesse strutture giudiziarie. Dopo la riforma nel settore civile il Cdm ha approvato ieri (all’unanimità), oltre al Decreto Aiuti, gli schemi dei decreti legislativi attuativi della legge delega della riforma Cartabia relativi alla informatizzazione del procedimento penale, alla modifica della parte del codice di procedura regolante la ... Leggi su linkiesta (Di sabato 6 agosto 2022) C’è una clamorosa assenza nell’infuocato dibattito elettorale: la. Non è un gran novità, è una materia che solitamente sale alla ribalta solo in funzione strumentale, di polemica politica, e mai di un serio progetto di riforma. Fino ad oggi, almeno, giacché il Pnrrstito dal governo Draghi ha reso necessario per usufruire dei fondi europei un profondo cambiamento sia dei codici penale e civile che delle stesse strutture giudiziarie. Dopo la riforma nel settore civile il Cdm ha approvato ieri (all’unanimità), oltre al Decreto Aiuti, gli schemi dei decreti legislativi attuativilegge delegariforma Cartabia relativi alla informatizzazione del procedimento penale, alla modificaparte del codice di procedura regolante la ...

