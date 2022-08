Perché il leggendario investitore americano Jim Rogers scommette sul dollaro (Di sabato 6 agosto 2022) A prima vista, il consiglio di sostenere il dollaro dato da Rogers può apparire sorprendente, se pensiamo che ha fatto una gran quantità di soldi come “investitore bastian contrario”. I “bastian contrari” investono andando controcorrente e, seguendo questa filosofia, Rogers ha mietuto notevoli successi fin dagli inizi della sua carriera di investitore. Tra il 1973 e il 1980, il valore del portafoglio di titoli del Quantum Fund – che all’epoca gestiva insieme a George Soros – è aumentato del 4,200 per cento, mentre nel medesimo periodo l’Indice S&P era cresciuto grosso modo del 47 per cento. Il Quantum Fund è stato uno dei primi veri fondi d’investimento globali. Nel 1980 Rogers decise di ritirarsi dall’attività e partì per un giro del mondo in motocicletta. Attualmente è nel ... Leggi su linkiesta (Di sabato 6 agosto 2022) A prima vista, il consiglio di sostenere ildato dapuò apparire sorprendente, se pensiamo che ha fatto una gran quantità di soldi come “bastian contrario”. I “bastian contrari” investono andando controcorrente e, seguendo questa filosofia,ha mietuto notevoli successi fin dagli inizi della sua carriera di. Tra il 1973 e il 1980, il valore del portafoglio di titoli del Quantum Fund – che all’epoca gestiva insieme a George Soros – è aumentato del 4,200 per cento, mentre nel medesimo periodo l’Indice S&P era cresciuto grosso modo del 47 per cento. Il Quantum Fund è stato uno dei primi veri fondi d’investimento globali. Nel 1980decise di ritirarsi dall’attività e partì per un giro del mondo in motocicletta. Attualmente è nel ...

Perché il leggendario investitore americano Jim Rogers scommette sul dollaro Rogers non è un ammiratore dell'euro, che considera una valuta artificiale destinata a crollare e non ha una grande opinione dello yen, perché la Banca centrale giapponese continua ossessivamente a ...