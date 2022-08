Pensioni e stipendi: chi avrà l’aumento, di quanto, come funziona (Di sabato 6 agosto 2022) Sono previsti aumenti per le Pensioni e gli stipendi. Per quest’ultimi qualcosina in più. Fatto sta che il regolamento sul quale si baseranno sarò ben diverso dal bonus 200 euro di Luglio e probabilmente meno generoso. Soprattutto, gli incrementi saranno proporzionali e non uguali. Dipenderanno quindi, in base al reddito. Ma c’è una nota particolare, se si analizza tutto nel complesso saranno i redditi alti ad essere ‘premiati’ e non il contrario. Leggi anche: Decreto Aiuti-Bis approvato dal Consiglio dei Ministri: ecco le misure Aumento degli stipendi Chi non supera il tetto massimo, quindi i 35mila euro l’anno, ha un ulteriore esonero contributivo pari all’1,2% (oltre a quello dello 0,8%). Sostanzialmente quindi, si parla di 84 euro. Chi guadagna, ad esempio, 2000 euro al mese, riceve, in proporzione, un guadagno doppio. Arrivando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 agosto 2022) Sono previsti aumenti per lee gli. Per quest’ultimi qualcosina in più. Fatto sta che il regolamento sul quale si baseranno sarò ben diverso dal bonus 200 euro di Luglio e probabilmente meno generoso. Soprattutto, gli incrementi saranno proporzionali e non uguali. Dipenderanno quindi, in base al reddito. Ma c’è una nota particolare, se si analizza tutto nel complesso saranno i redditi alti ad essere ‘premiati’ e non il contrario. Leggi anche: Decreto Aiuti-Bis approvato dal Consiglio dei Ministri: ecco le misure Aumento degliChi non supera il tetto massimo, quindi i 35mila euro l’anno, ha un ulteriore esonero contributivo pari all’1,2% (oltre a quello dello 0,8%). Sostanzialmente quindi, si parla di 84 euro. Chi guadagna, ad esempio, 2000 euro al mese, riceve, in proporzione, un guadagno doppio. Arrivando ...

