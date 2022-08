Pd: "Renzi ha affondato il partito e cercato di sabotarci, i nostri elettori hanno dato un giudizio durissimo sulla sua parabola politica" (Di sabato 6 agosto 2022) Si accende l'agone politico in vista delle elezioni del 25 settembre. I dem attaccano l'ex leader: 'Da lui nessuna lezione'. Non tarda la replica di Italia Viva: 'Attacco violento, vivono di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 agosto 2022) Si accende l'agone politico in vista delle elezioni del 25 settembre. I dem attaccano l'ex leader: 'Da lui nessuna lezione'. Non tarda la replica di Italia Viva: 'Attacco violento, vivono di ...

astrale66 : Pd: 'Renzi ha affondato il partito e cercato di sabotarci, i nostri elettori hanno dato un giudizio durissimo sulla… - Ultron65 : RT @tempoweb: Tra sfottò e veleni volano gli stracci tra Matteo #Renzi e il #Pd: “Vendetta”, “Partito affondato, solo macerie” #elezionipol… - MaurizioCulicc1 : RT @astrajuma: @SantiDiPaola1 @ItaliaViva @matteorenzi Non ammettano la loro pochezza .chi è che brindava contro il referendum? Loro stessi… - astrajuma : @SantiDiPaola1 @ItaliaViva @matteorenzi Non ammettano la loro pochezza .chi è che brindava contro il referendum? Lo… - Mirarch3 : RT @calabrorosa1: @dariodangelo91 La Ditta ha affondato il PD, ha pagato questo prezzo per liberarsi dell’odiato Renzi. -