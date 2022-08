Roma : #BuongiornoRoma Credit: - pompeii_sites : #Pompei apre i suoi archivi digitali, attraverso il sistema #OpenPompeii. Una rivoluzione nella consultazione dei… - pompeii_sites : Da oggi, in esclusiva su @itsart_it sarà possibile scoprire il teaser della prima produzione originale ITsART nata… - positanonews : Parco Archeologico di Pompei: il rinvenimento degli arredi della Domus del “Larario” nella Regio V tra le #news… - SecolodItalia1 : Parco archeologico di Pompei: scoperti nuovi ambienti arredati nell’area del Regio V -

Nuova scoperta neldi Pompei, nell'area nord della Regio V, uno dei grandi quartieri della città antica: piccoli ambienti arredati sono stati rinvenuti attorno al sontuoso larario con raffigurato un '...Anche questo si traduce in numeri e in guadagni per Siracusa e per ilnelle cui casse saranno introitati intorno ai 25 mila in soli due giorni di spettacolo. Nuccio La Ferlita, ...Presenze che si traducono in numeri e percentuali, anche in termini di incassi per la città di Taormina e per la Regione Sicilia attraverso il Parco Archeologico di Naxos Taormina. SIRACUSA - Non è da ...Nel Parco Archeologico di Pompei sono state scoperte altre stanze della Domus del Larario (due sopra e due sotto) che celavano ancora diversi arredi, di cui è stato possibile realizzare i calchi, e og ...