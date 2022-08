Palermo | Rinaudo | “A breve annunceremo il nuovo allenatore”

Leggi su sportface

(Di sabato 6 agosto 2022) Il direttore sportivo del, Leandro, è stato intervistato da Italia 1 durante il pre-partita della gara di Coppa Italia contro il Torino. Ecco le sue parole: “Manca poco per annunciare il, una scelta ponderata e importante. Sarà una scelta fondamentale anche per il mercato. La proprietà è importante, ci fa sentire la sua vicinanza e non ci fa mancare nulla. C’è un piano quinquennale per costruire qualcosa di importante per il presente e per il futuro. Conosciamo il calore e l’importanza della piazza die ne è consapevole anche il City Football Group”. SportFace.