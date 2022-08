Padova | 69enne dona il rene all' amico d' infanzia | Ora ci godiamo la vita

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 6 agosto 2022) Giorgio Medici e Renato Bisello, cresciuti assieme negli anni 50’ giocando a pallone in via Raffaello Sanzio aadesso sono legati indissolubilmente. Tra i loro ricordi di una: un viaggio in gioventù in Olanda a bordo di un’auto, il trasloco a Rotterdam per Giorgio, due matrimoni felici e dei bellissimi figli. Nel 2020 le condizioni di salute di Giorgio peggiorano a causa di una malattia renale e l’unica soluzione diventa il trapianto d’organo. E senza pensarci un secondo Renato offre all’il suo. Nell’ottobre 2021, al Centro Trapiantidi Rotterdam in Olanda, viene espiantato l’organo sano a Renato e Giorgio, risvegliatosi dall’anestesia, ritorna a guardare avanti. "Ci siamo fatti il regalo più grande: poter ancora stare assieme e goderci laaccanto alle ...