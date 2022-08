Oroscopo di Paolo Fox Domenica 7 Agosto 2022: Capricorno recupera (Di sabato 6 agosto 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Agosto 7 2022 Ariete Domani dovrete iniziare a rimettervi in gioco. Da Maggio sono molti i nati in Ariete che stanno affrontando molte sfide. Sappiate che alla fine le vincerete anche se qualcuna sarà molto faticosa per voi. Con Giove nel segno sarà possibile un riscatto, una riconferma. Toro Domani sarete sempre più determinati a portare avanti nuovi progetti, importanti cambiamenti e a chiudere le situazioni che non funzionano più. Sul fronte lavorativo servirà cautela con i superiori e i colleghi. In amore pazienza per tutto questo mese. Gemelli Domani la Luna in opposizione vi potrebbe mettere sotto pressione. Meglio usare cautela e rimandare ogni decisione a una giornata più serena. In amore vi sentite demotivati o annoiati, questo perché non vi siete messi ... Leggi su zon (Di sabato 6 agosto 2022) L’diFox per oggi,Ariete Domani dovrete iniziare a rimettervi in gioco. Da Maggio sono molti i nati in Ariete che stanno affrontando molte sfide. Sappiate che alla fine le vincerete anche se qualcuna sarà molto faticosa per voi. Con Giove nel segno sarà possibile un riscatto, una riconferma. Toro Domani sarete sempre più determinati a portare avanti nuovi progetti, importanti cambiamenti e a chiudere le situazioni che non funzionano più. Sul fronte lavorativo servirà cautela con i superiori e i colleghi. In amore pazienza per tutto questo mese. Gemelli Domani la Luna in opposizione vi potrebbe mettere sotto pressione. Meglio usare cautela e rimandare ogni decisione a una giornata più serena. In amore vi sentite demotivati o annoiati, questo perché non vi siete messi ...

