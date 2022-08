Ok dell'Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana a trattativa con il PD (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'Assemblea Nazionale di Sinistra Italiana ha dato mandato al Segretario Nazionale Nicola Fratoianni e alla Segreteria di verificare la possibilità di stringere un accordo con il Partito Democratico sui collegi uninominali, tale da contrastare con la massima efficacia possibile la forza elettorale della coalizione di destra. Un dispositivo alternativo ha raggiunto il 31,8%. “Di lavorare perchè tale accordo sia esteso anche al M5S, e porti alla candidatura di importanti personalità del mondo del lavoro, della cultura, dell'associazionismo e dei movimenti democratici, progressisti ed ecologisti; di confermare l'alleanza con Europa Verde-Verdi e di concludere con la massima celerità i passaggi necessari a trasformarla in una lista ... Leggi su iltempo (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'diha dato mandato al SegretarioNicola Fratoianni e alla Segreteria di verificare la possibilità di stringere un accordo con il Partito Democratico sui collegi uninominali, tale da contrastare con la massima efficacia possibile la forza elettoralea coalizione di destra. Un dispositivo alternativo ha raggiunto il 31,8%. “Di lavorare perchè tale accordo sia esteso anche al M5S, e porti alla candidatura di importanti personalità del mondo del lavoro,a cultura,'associazionismo e dei movimenti democratici, progressisti ed ecologisti; di confermare l'alleanza con Europa Verde-Verdi e di concludere con la massima celerità i passaggi necessari a trasformarla in una lista ...

