"Ok all'accordo con il Pd". Poi Fratoianni apre al M5s (Di sabato 6 agosto 2022) Via libera alla possibile alleanza con il Partito Democratico contro la destra. L’assemblea nazionale di SI ha approvato la proposta del segretario, Nicola Fratoianni. E invoca spazio anche per Conte Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 agosto 2022) Via libera alla possibile alleanza con il Partito Democratico contro la destra. L’assemblea nazionale di SI ha approvato la proposta del segretario, Nicola. E invoca spazio anche per Conte

vditrapani : 1- Dazn aumenta i prezzi del 50% 2- viste le palesi carenze nel servizio, fa un accordo con Tim e Sky, che però ric… - repubblica : Ok dei Verdi all'accordo con il Pd: 'E' l'unica allenza possibile per battere la destra'. Attesa la decisione di Si… - Viminale : Operativo in Aspromonte un Centro antincendio boschivo dei #Vigilidelfuoco in bene confiscato. L'iniziativa realizz… - PATRIZIA953 : RT @alebarbano: #Sinistra italiana dice sì all’accordo con il #Pd e #Calenda, ma con totale autonomia di programma. Vuol dire alleanza elet… - 2rMarzia : RT @ultimora_pol: #Italia ?? Sinistra Italia dice sì all'accordo col PD: 'Lavorare per estenderlo al M5S' @ultimora_pol -