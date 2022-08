Occupazione in Toscana: scenari e prospettive per chi cerca lavoro a Firenze (Di sabato 6 agosto 2022) Secondo i dati Istat aggiornati a fine 2021, lo scenario lavorativo in Toscana è in costante miglioramento dal 2020. In confronto all’anno prima, infatti, cresce il numero degli occupati del 4,2% e diminuisce il tasso di disOccupazione dell’1,8%, più o meno in linea col trend nazionale. In numeri, si rileva un incremento degli occupati di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Secondo i dati Istat aggiornati a fine 2021, loo lavorativo inè in costante miglioramento dal 2020. In confronto all’anno prima, infatti, cresce il numero degli occupati del 4,2% e diminuisce il tasso di disdell’1,8%, più o meno in linea col trend nazionale. In numeri, si rileva un incremento degli occupati di L'articolo

cgiltoscana : #Camperistica, in #Toscana 255 posti di lavoro in meno in un anno (il 10%). La @FiomToscana chiede un tavolo all’un… - consumatorirt : RT @toscananotizie: Torna la Fiera #Toscana del #Lavoro. Dal 19 al 21 settembre alla Fortezza da Basso di #Firenze la 2^a edizione della ma… - ConfcommercioTo : L'impresa non trova personale da assumere? A rischio ricavi e occupazione. Lo evidenzia l’indagine condotta da… - ReteUrp : RT @toscananotizie: Torna la Fiera #Toscana del #Lavoro. Dal 19 al 21 settembre alla Fortezza da Basso di #Firenze la 2^a edizione della ma… - EmployersDay : RT @toscananotizie: Torna la Fiera #Toscana del #Lavoro. Dal 19 al 21 settembre alla Fortezza da Basso di #Firenze la 2^a edizione della ma… -