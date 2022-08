Nuovo pronto soccorso a Seriate, via al trasferimento: attività sospesa per 24 ore (Di sabato 6 agosto 2022) Seriate. L’ospedale Bolognini di Seriate informa che a partire dalle 8 di martedì 9 agosto fino alle 8 di mercoledì 10 si procederà al trasferimento nei nuovi locali del pronto soccorso. Per favorire le operazioni, il pronto soccorso non sarà operativo per 24 ore (ad eccezione di quello ostetrico) dalle 8 di martedì 9 alle 8 di mercoledì 10 agosto. “Raccomandiamo agli utenti di non presentarsi al pronto soccorso – spiegano dall’ospedale Bolognini -, ma di rivolgersi agli altri pronto soccorso della zona. Si ricorda, inoltre, di consultare la app ‘Salutile’ per verificare il grado di affollamento e il numero di pazienti in trattamento e in attesa nei diversi pronto ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 agosto 2022). L’ospedale Bolognini diinforma che a partire dalle 8 di martedì 9 agosto fino alle 8 di mercoledì 10 si procederà alnei nuovi locali del. Per favorire le operazioni, ilnon sarà operativo per 24 ore (ad eccezione di quello ostetrico) dalle 8 di martedì 9 alle 8 di mercoledì 10 agosto. “Raccomandiamo agli utenti di non presentarsi al– spiegano dall’ospedale Bolognini -, ma di rivolgersi agli altridella zona. Si ricorda, inoltre, di consultare la app ‘Salutile’ per verificare il grado di affollamento e il numero di pazienti in trattamento e in attesa nei diversi...

