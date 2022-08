Nuovo portiere Napoli | l’ha detto Alvino in diretta su Navas!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 6 agosto 2022) La questione portieri in casasembra non avere fine. Ad una settimana dall’inizio del campionato, infatti, non si conosce ancora con certezza il nome deltitolare per la stagione calcistica 2022/23. Tanti sono i portieri che sono stati accostati alla squadra azzurra, uno fra tutti ilspagnolo del Chelsea, Kepa Arrizabalaga. Quest’ultimo secondo quanto dichiarato dal giornalista napoletano Carlo, sembra aver perso quotazioni a discapito deldel Paris Saint-German, Keylor Navas. Ecco quanto dichiarato dal giornalista ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso di Radio Goal sulla situazione portieri: MADRID, SPAIN – MARCH 09: Keylor Navas of Paris Saint-Germain warms up prior to the UEFA Champions League Round Of Sixteen Leg Two ...