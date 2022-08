Nunez per il Liverpool, Haaland per il City: chi sarà più devastante in Premier League? (Di sabato 6 agosto 2022) Inizia la nuova Premier League, sempre ricca, sempre affascinante, sempre piena di campioni eppure molto diversa, perché le due squadre-guida, il Manchester City e il Liverpool, hanno deciso di aggiungere un tassello che prima non avevano. Guardiola è stato per anni l’allenatore del “centravanti è lo spazio”, il che indicava come i movimenti di pallone e uomini servissero per aprire spazi da occupare con il maggior numero di calciatori offensivi possibili. Klopp negli ultimi due anni ha panchinato spesso un 9 già di per sé atipico, come Firmino, per far giocare il suo tridente-sprint in cui alternava Mané e Diogo Jota in posizione centrale. In questo mercato invece, Guardiola si è fatto comprare Erling Haaland dal Borussia Dortmund per 95 milioni di sterline, mentre Klopp ha fatto lo stesso con Darwin ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Inizia la nuova, sempre ricca, sempre affascinante, sempre piena di campioni eppure molto diversa, perché le due squadre-guida, il Manchestere il, hanno deciso di aggiungere un tassello che prima non avevano. Guardiola è stato per anni l’allenatore del “centravanti è lo spazio”, il che indicava come i movimenti di pallone e uomini servissero per aprire spazi da occupare con il maggior numero di calciatori offensivi possibili. Klopp negli ultimi due anni ha panchinato spesso un 9 già di per sé atipico, come Firmino, per far giocare il suo tridente-sprint in cui alternava Mané e Diogo Jota in posizione centrale. In questo mercato invece, Guardiola si è fatto comprare Erlingdal Borussia Dortmund per 95 milioni di sterline, mentre Klopp ha fatto lo stesso con Darwin ...

