Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) - Silverstone. Johann Zarco centra la pole position nel Gp di Gran Bretagna nella classe MotoGp. Sul circuito di Silverstone il francese della Ducati gira in 1'57"767 precedendo lo spagnolo dell'Aprilia Maverick Vinales (1'57"865) e l'australiano Jack Miller (1'57"931), suo compagno di marca, che partiranno con lui in prima fila. Silverstone. Augusto Fernandez centra la pole del Gp di Gran Bretagna nella classe Moto2. Sul circuito di Silverstone lo spagnolo, leader del mondiale in coabitazione con Celestino Vietti, gira in 2'04"103 precedendo lo statunitense Joe Roberts (+0.034) e il giapponese Ai Ogura (+0.177) che nella classifica iridata insegue a un solo punto. Vietti, che in gara dovrà scontare un Long Lap Penalty per irregolarità nelle prove di partenza, realizza il quinto tempo. Londra. Esordio vincente per il Tottenham di Antonio Conte in Premier League. Gli 'Spurs' ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) - Silverstone. Johann Zarco centra la pole position nel Gp di Gran Bretagna nella classe MotoGp. Sul circuito di Silverstone il francese della Ducati gira in 1'57"767 precedendo lo spagnolo dell'Aprilia Maverick Vinales (1'57"865) e l'australiano Jack Miller (1'57"931), suo compagno di marca, che partiranno con lui in prima fila. Silverstone. Augusto Fernandez centra la pole del Gp di Gran Bretagna nella classe Moto2. Sul circuito di Silverstone lo spagnolo, leader del mondiale in coabitazione con Celestino Vietti, gira in 2'04"103 precedendo lo statunitense Joe Roberts (+0.034) e il giapponese Ai Ogura (+0.177) che nella classifica iridata insegue a un solo punto. Vietti, che in gara dovrà scontare un Long Lap Penalty per irregolarità nelle prove di partenza, realizza il quinto tempo. Londra. Esordio vincente per il Tottenham di Antonio Conte in Premier League. Gli 'Spurs' ...

Agenzia_Ansa : Circa un centinaio di persone tra turisti e residenti sono state evacuate da alberghi e case in Val di Fassa, dove… - Agenzia_Ansa : FLASH | Gabrielli: 'Le notizie sulla Russia non sono attribuibili all'intelligence' - Agenzia_Ansa : Il leader No pass, Puzzer, si candida con Italexit di Paragone. Con lui gli altri due fondatori del Comitato 'La ge… - TV7Benevento : Notizie Flash: 3/a edizione - Lo sport - - Dondolino72 : RT @Agenzia_Ansa: Circa un centinaio di persone tra turisti e residenti sono state evacuate da alberghi e case in Val di Fassa, dove si è a… -