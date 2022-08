«Noi economisti apprezziamo i bagarini: muovono le risorse in modo molto efficiente» (Di sabato 6 agosto 2022) In un’intervista al Venerdì di Repubblica, l’economista Paul Oyer, docente alla Stanford School of Business, paragona gli sportivi di alto livello agli economisti. «Nel prendere le decisioni che li portano a eccellere nelle loro specialità – come tirare un rigore a destra o a sinistra – applicano dei principi teorizzati dai grandi dell’economia. Nei mercati dove c’è molto in gioco – come il mondo dello sport professionistico – le persone imparano attraverso comportamenti ripetuti come valutare costi e benefici per ogni situazione di gioco, e prendere decisioni che gli economisti giudicherebbero ottimali». Un’altra singolare concezione è quella che Oyer ha dei bagarini: li definisce preziosi per il mondo dello sport. «Noi economisti li apprezziamo perché muovono in ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022) In un’intervista al Venerdì di Repubblica, l’economista Paul Oyer, docente alla Stanford School of Business, paragona gli sportivi di alto livello agli. «Nel prendere le decisioni che li portano a eccellere nelle loro specialità – come tirare un rigore a destra o a sinistra – applicano dei principi teorizzati dai grandi dell’economia. Nei mercati dove c’èin gioco – come il mondo dello sport professionistico – le persone imparano attraverso comportamenti ripetuti come valutare costi e benefici per ogni situazione di gioco, e prendere decisioni che gligiudicherebbero ottimali». Un’altra singolare concezione è quella che Oyer ha dei: li definisce preziosi per il mondo dello sport. «Noiliperchéin ...

napolista : «Noi economisti apprezziamo i bagarini: muovono le risorse in modo molto efficiente» Paul Oyer, docente alla Stanf… - SatiroDanzantes : @7virgola @diegomazzieri4 @albertitaly @CarloCalenda @sole24ore @ItaliaDomaniGov @marcoleonardi9 @matteorenzi… - Aiyo07 : RT @cris_cersei: Candidato UCDC (no vax): 'Noi siamo per stare in UE e Nato, così hanno detto i nostri economisti' ????????? - AryelLuce : RT @cris_cersei: Candidato UCDC (no vax): 'Noi siamo per stare in UE e Nato, così hanno detto i nostri economisti' ????????? - CettoJ : RT @cris_cersei: Candidato UCDC (no vax): 'Noi siamo per stare in UE e Nato, così hanno detto i nostri economisti' ????????? -

La felicità è una combinazione di piacere, soddisfazione e propositi Neuroscienziati, psicologi sociali, economisti comportamentali e filosofi possono esercitarsi su ... Ciascuno di noi dovrebbe anche tenere a mente alcune grandi verità derivanti dalla scienza della ... Elezioni: il diritto di tribuna è lecito ... presentato da Somma, Borioni, costituzionalisti economisti ed altri intellettuali, che invita a ... Invece di parlare di diritto di tribuna noi potremmo dire che un politico che merita molto, vada fatto ... Il Piccolo Per gli economisti gli effetti dello scudo anti spread della Bce si vedranno nel tempo AGI - Il rialzo dei tassi di interesse di 50 punti base, varato dalla Bce giovedì 11 anni dopo l'ultima misura analoga, trova il plauso di numerosi economomisti di peso italiani. Promosso anche il Tpi ... Neuroscienziati, psicologi sociali,comportamentali e filosofi possono esercitarsi su ... Ciascuno didovrebbe anche tenere a mente alcune grandi verità derivanti dalla scienza della ...... presentato da Somma, Borioni, costituzionalistied altri intellettuali, che invita a ... Invece di parlare di diritto di tribunapotremmo dire che un politico che merita molto, vada fatto ... Crisi Wärtsilä, l'economista Fortis: «L'Italia si difenda» AGI - Il rialzo dei tassi di interesse di 50 punti base, varato dalla Bce giovedì 11 anni dopo l'ultima misura analoga, trova il plauso di numerosi economomisti di peso italiani. Promosso anche il Tpi ...