angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Nicaragua: governo accusa Chiesa cattolica di eversione - America Latina - ANSA - dario_dambrosio : RT @Avvenire_Nei: #Nicaragua #Ortega chiude 5 radio cattoliche della diocesi di Matagalpa, voci scomode - Agenzia_Ansa : Nicaragua: governo accusa Chiesa cattolica di eversione - America Latina - ANSA - aleph1987 : RT @andreadortenzio: In Nicaragua, dove il governo sandinista del decrepito Ortega schiaccia opposizione e media appoggiato da Putin, Venez… - andreadortenzio : In Nicaragua, dove il governo sandinista del decrepito Ortega schiaccia opposizione e media appoggiato da Putin, Ve… -

La polizia delha accusato la Chiesa cattolica e il vescovo Rolando Alvarez, assediato da due giorni ...di organizzare gruppi violenti incitandoli a compiere atti di odio contro" il, ...L'ennesima tappa della persecuzione deldelalla Chiesa cattolica è andata in scena ieri a Matagalpa e ha visto come protagonista il vescovo più esposto e coraggioso nelle denunce ...La polizia del Nicaragua ha accusato la Chiesa cattolica e il vescovo Rolando Alvarez, assediato da due giorni nella sua residenza, di incitamento alla violenza per destabilizzare il Paese. (ANSA) ...Mons. Rolando José Álvarez, vescovo di Matagalpa e amministratore apostolico di Estelí, ieri mattina, è uscito in strada con il Santissimo Sacramento e ha chiesto a gran voce che si ponga fine all’ass ...