NEL WEEKEND TRAFFICO DA INCUBO SULLE AUTOSTRADE | DOPO DUE ANNI DI PANDEMIA TORNA IL BOLLINO NERO

AlfredoPedulla : #Vecino-#Lazio: visite programmate nel weekend - Agenzia_Ansa : Due asteroidi salutano la Terra nel weekend. Sono grandi come grattacieli, ma a distanza di sicurezza #ANSA - lucabianchin7 : Il #Milan aspetta la risposta del Bruges dopo l’ultima offerta per #DeKetelaere. Affare non chiuso ma più vicino. P… - AUSTRALIA06 : @AnnaMariaDeFalc ?????????????????????????BUON risveglio e dolce mattinata! Uno splendido weekend sotto la pineta napoletana,… - fcin1908it : Sanchez-Marsiglia, manca ancora l’accordo: ecco perchè. Svolta nel weekend? -

La Juventus continua a lavorare per Pilip Kostic e, dopo la fruttuosa giornata di venerdì,sono attesi ulteriori contatti con l' Eintracht Francoforte, squadra che, nonostante il contratto del ragazzo sia in scadenza il prossimo anno, non ha nessuna intenzione di abbassare le ...Da venerdì pomeriggio è scattato il divieto di circolazione per i mezzi pesanti che,, potranno circolare esclusivamente nelle ore notturne Con il primodi agosto scatta l'...Le poker room italiane continuano a proporci ogni giorno tornei gratuiti con bei premi in palio. Anche in pienissima estate, nel mese di agosto. Andiamo allora a farci un giro nelle varie lobby del ‘p ...La Juventus ha in mano il sì di Filip Kostic, ma non quello dell'Eintracht Francoforte. Bisognerà lavorare per avvicinarsi alla richiesta dei tedeschi.