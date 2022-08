Napoli-Espanyol 0-0: In campo vince il nervosismo, azzurri poco brillanti (Di sabato 6 agosto 2022) Napoli fermato sul pareggio dall’Espanyol nell’ultima amichevole a Castel di Sangro. Proteste per il gioco duro degli spagnoli. CASTEL DI SANGRO – Ancora un pareggio per il Napoli nella prova generale in vista del debutto in campionato a Verona. Solo un opaco 0-0 con l’Espanyol, al termine di un’amichevole maschia, nervosa, con tanti colpi proibiti che almeno è servita agli azzurri a entrare in clima campionato. Per Spalletti la conferma che c’è ancora tanto da lavorare, soprattutto per trovare vivacità e brillantezza in zona offensiva. Napoli-Espanyol Nell’ultima amichevole a Castel di Sangro solo un pareggio senza reti per il Napoli, fermato sullo 0-0 dall’Espanyol in una partita molto dura e nervosa. Spalletti deve fare a meno di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 6 agosto 2022)fermato sul pareggio dall’nell’ultima amichevole a Castel di Sangro. Proteste per il gioco duro degli spagnoli. CASTEL DI SANGRO – Ancora un pareggio per ilnella prova generale in vista del debutto in campionato a Verona. Solo un opaco 0-0 con l’, al termine di un’amichevole maschia, nervosa, con tanti colpi proibiti che almeno è servita aglia entrare in clima campionato. Per Spalletti la conferma che c’è ancora tanto da lavorare, soprattutto per trovare vivacità e brillantezza in zona offensiva.Nell’ultima amichevole a Castel di Sangro solo un pareggio senza reti per il, fermato sullo 0-0 dall’in una partita molto dura e nervosa. Spalletti deve fare a meno di ...

NapoliCalcioNET : #NapoliEspanyol 0-0: spagnoli chiusi e fallosi, solo un pari per gli azzurri - sportli26181512 : Napoli, manovra lenta e difesa solida: pari senza gol con l'Espanyol: Napoli, manovra lenta e difesa solida: pari s… - infoitsport : Napoli-Espanyol 0-0, non si riesce a tenere il conto dei falli degli spagnoli - napolipiucom : Napoli-Espanyol 0-0: In campo vince il nervosismo, azzurri poco brillanti #Espanyol #napoli #ForzaNapoliSempre… - zazoomblog : Napoli-Espanyol 0-0 non si riesce a tenere il conto dei falli degli spagnoli - #Napoli-Espanyol #riesce #tenere -