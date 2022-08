Napoli, Bonanni: «Raspadori non basta» (Di sabato 6 agosto 2022) Le parole di Massimo Bonanni su Raspadori, obiettivo del Napoli: «Non basta, la squadra si è indebolita rispetto a Roma, Inter, Milan, Juve» L’ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parlato a TMW Radio del possibile arrivo di Raspadori al Napoli. Di seguito le sue parole. «É un giocatore richiesto, che può fare molto comodo al Napoli ma non credo che abbia risolto con lui la situazione. Rimane il gap con le altre, il Napoli si è indebolito di tanto. I giocatori che ha preso sono scommesse. Si è indebolita rispetto a Roma, Inter, Milan, Juve. Fa bene Spalletti a fare quadrato. Per me i tre mesi prima del Mondiali saranno fondamentali». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Le parole di Massimosu, obiettivo del: «Non, la squadra si è indebolita rispetto a Roma, Inter, Milan, Juve» L’ex calciatore e tecnico Massimoha parlato a TMW Radio del possibile arrivo dial. Di seguito le sue parole. «É un giocatore richiesto, che può fare molto comodo alma non credo che abbia risolto con lui la situazione. Rimane il gap con le altre, ilsi è indebolito di tanto. I giocatori che ha preso sono scommesse. Si è indebolita rispetto a Roma, Inter, Milan, Juve. Fa bene Spalletti a fare quadrato. Per me i tre mesi prima del Mondiali saranno fondamentali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Napoli, Bonanni: «Raspadori non basta» - SiamoPartenopei : Bonanni: 'Raspadori? Non basta. Napoli molto indebolito e nuovi arrivi sono scommesse” - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Bonanni: 'Raspadori può far comodo al Napoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Bonanni: 'Raspadori può far comodo al Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Bonanni: 'Raspadori può far comodo al Napoli' -