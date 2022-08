Musica e politica: storia di canzoni negate da Trump a Salvini (Di sabato 6 agosto 2022) La Rappresentante di Lista contro l'uso del suo #ciaociao durante un comizio leghista. Le campagne elettorali sono piene di canzoni in Italia e all'estero, cedute con piacere, rubate e rifiutate. C'era la fila dei cantanti per Obama, nessuno voleva Trump Leggi su vanityfair (Di sabato 6 agosto 2022) La Rappresentante di Lista contro l'uso del suo #ciaociao durante un comizio leghista. Le campagne elettorali sono piene diin Italia e all'estero, cedute con piacere, rubate e rifiutate. C'era la fila dei cantanti per Obama, nessuno voleva

SserCarlo81 : RT @BarillariDav: FESTA PER LA VITA musica, birra e politica #10agosto - DeodatoRibeira : RT @BarillariDav: FESTA PER LA VITA musica, birra e politica #10agosto - tiziodesio : RT @BarillariDav: FESTA PER LA VITA musica, birra e politica #10agosto - righi_katia : RT @BarillariDav: FESTA PER LA VITA musica, birra e politica #10agosto - cravattarossa : RT @BarillariDav: FESTA PER LA VITA musica, birra e politica #10agosto -