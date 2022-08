Abruzzoweb.it

... ossia di coloro che la stessa Amministrazione ritiene di dover tutelare' L'associazione Cittadini per il centro storico dell', per voce della referente Claudia Aloisio , boccia senza appello ...L'. 'Sembrerebbe che i fatti accaduti nelladel centro Aquilano nei giorni scorsi non hanno insegnato nulla! Ci riferiamo all'aggressione in danno dei Carabinieri ad opera di un "branco" di ... MOVIDA L'AQUILA: IRA RESIDENTI CENTRO, "NEMMENO INVITATI A INCONTRO TRA COMUNE E TITOLARI LOCALI" | Ultime notizie di cronaca Abruzzo - AbruzzoWeb L’AQUILA – “Riteniamo incomprensibile l’apertura di un tavolo di confronto per regolamentare l’orario di apertura dei locali senza il coinvolgimento degli abitanti e dei residenti, ossia di coloro che ...Tutti a lavoro, gli operai dell’Asm la municipalizzata comunale, per ripulire i portici di San Bernardino la cui pavimentazione imbrattata era stata oggetto di numerose segnalazioni ...