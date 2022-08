MotoGP, Zarco e Viñales pongono le fondamenta per il successo tra la penalità di Quartararo e un Bagnaia “piazzato” (Di sabato 6 agosto 2022) È stato Johann Zarco a realizzare la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Un esito tutt’altro che sorprendente, considerando come il francese avesse mostrato un ottimo feeling con il giro secco sin dalla prima sessione di prove libere. Avrebbe certamente chiuso in testa la classifica combinata della free practice se una scivolata nella FP3 non avesse vanificato una tornata rapidissima. Poco male, perché l’esperto transalpino ha risposto presente quando più contava. Prosegue quindi l’egemonia Ducati al sabato, certificata dal fatto di vedere ben sei Desmosedici nelle prime nove posizioni! La domanda è se Zarco riuscirà finalmente a consacrarsi anche in gara, oppure se per l’ennesima volta mancherà l’appuntamento con la vittoria nella top-class. Di sicuro l’occasione è ghiotta, soprattutto perché Fabio ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) È stato Johanna realizzare la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Un esito tutt’altro che sorprendente, considerando come il francese avesse mostrato un ottimo feeling con il giro secco sin dalla prima sessione di prove libere. Avrebbe certamente chiuso in testa la classifica combinata della free practice se una scivolata nella FP3 non avesse vanificato una tornata rapidissima. Poco male, perché l’esperto transalpino ha risposto presente quando più contava. Prosegue quindi l’egemonia Ducati al sabato, certificata dal fatto di vedere ben sei Desmosedici nelle prime nove posizioni! La domanda è seriuscirà finalmente a consacrarsi anche in gara, oppure se per l’ennesima volta mancherà l’appuntamento con la vittoria nella top-class. Di sicuro l’occasione è ghiotta, soprattutto perché Fabio ...

