MotoGP, Maverick Vinales: "Oggi ho trovato un grande giro, domani voglio giocarmela per la vittoria" (Di sabato 6 agosto 2022) Sorride, e ne ha ben donde, Maverick Vinales dopo aver conquistato la seconda posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sullo storico tracciato di Silverstone è un sabato davvero da incorniciare per la Aprilia. Aleix Espargarò, nonostante la rovinosa caduta della FP4, stupisce tutti e si mette al sesto posto, ma Maverick Vinales è davvero scintillante e conquista addirittura la piazza d'onore. Johann Zarco Oggi non era battibile con il suo 1:57.767, nuovo record della pista del Northamptonshire, ma lo spagnolo è stato in grado di fermarsi a soli 90 millesimi, precedendo Jack Miller, Fabio Quartararo e Francesco "Pecco" Bagnaia, tre piloti che quando c'è da far parlare i cronometri sono davvero complicati ...

