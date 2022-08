MotoGP, GP Gran Bretagna 2022: Quartararo favorito per la pole, Bagnaia deve cambiare marcia (Di sabato 6 agosto 2022) Il weekend di Silverstone entra davvero nel vivo quest’oggi con le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2022, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo cinque settimane di pausa estiva, si torna a lottare per la pole position nella classe regina del Motomondiale su uno dei tracciati più veloci ed impegnativi del calendario. Per quanto visto nelle prove libere del venerdì, Fabio Quartararo è forse il vero favorito d’obbligo sul giro secco anche se il francese della Yamaha dovrà guardarsi le spalle da una serie di avversari molto temibili. Il leader della generale, costretto a scontare un long lap penalty nei primi giri di gara, sarà chiamato infatti ad una prestazione impeccabile per centrare la seconda partenza al palo ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) Il weekend di Silverstone entra davvero nel vivo quest’oggi con le qualifiche delPremio di, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. Dopo cinque settimane di pausa estiva, si torna a lottare per laposition nella classe regina del Motomondiale su uno dei tracciati più veloci ed impegnativi del calendario. Per quanto visto nelle prove libere del venerdì, Fabioè forse il verod’obbligo sul giro secco anche se il francese della Yamaha dovrà guardarsi le spalle da una serie di avversari molto temibili. Il leader della generale, costretto a scontare un long lap penalty nei primi giri di gara, sarà chiamato infatti ad una prestazione impeccabile per centrare la seconda partenza al palo ...

SkySportMotoGP : ?? Quartararo svetta nelle Libere 2 ???? Due Aprilia nella top five a Silverstone I risultati ?… - TrishShakti : RT @MotoGPIgnition: ??15 minutes left for Race #2 - Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini - Emilia-Romagna, Italy ?? Make sure… - REVVMotorsport : RT @MotoGPIgnition: ??15 minutes left for Race #2 - Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini - Emilia-Romagna, Italy ?? Make sure… - REVV_Token : RT @MotoGPIgnition: ??15 minutes left for Race #2 - Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini - Emilia-Romagna, Italy ?? Make sure… - REVV_Racing : RT @MotoGPIgnition: ??15 minutes left for Race #2 - Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini - Emilia-Romagna, Italy ?? Make sure… -