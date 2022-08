MotoGP, Aleix Espargarò: “Mi sentivo bene sulla moto. Valuteremo la situazione dopo il warm-up” (Di sabato 6 agosto 2022) Aleix Espargarò è stato sicuramente il protagonista delle qualifiche di oggi del GP Gfan Bretagna, 12ma prova del motomondiale 2022. Il catalano ha concluso al sesto posto la Q2 nonostante i tantissimi dolori riportati dopo una scivolata durante la FP4. Il centauro di Aprilia è finito violentemente a terra all’ingresso della ‘Farm’, piega che si colloca dopo la ‘Abbey’ nel terzo settore della pista in corrispondenza con l’uscita della pit lane posizionata sull’Hamilton Straight. Non ci sono state delle gravi conseguenze per lo spagnolo, i medici non hanno fermato l’alfiere di Aprilia dopo una visita al medical center. Il 33enne nativo di Granollers ha riportato alla stampa come riportato da ‘Speedweek.com’: “La caduta è avvenuta in un punto non bello. Mi sentivo ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022)è stato sicuramente il protagonista delle qualifiche di oggi del GP Gfan Bretagna, 12ma prova delmondiale 2022. Il catalano ha concluso al sesto posto la Q2 nonostante i tantissimi dolori riportatiuna scivolata durante la FP4. Il centauro di Aprilia è finito violentemente a terra all’ingresso della ‘Farm’, piega che si collocala ‘Abbey’ nel terzo settore della pista in corrispondenza con l’uscita della pit lane posizionata sull’Hamilton Straight. Non ci sono state delle gravi conseguenze per lo spagnolo, i medici non hanno fermato l’alfiere di Apriliauna visita al medical center. Il 33enne nativo di Granollers ha riportato alla stampa come riportato da ‘Speedweek.com’: “La caduta è avvenuta in un punto non bello. Mi...

