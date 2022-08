Moto3 | risultato FP3 GP Gran Bretagna | Suzuki sorprende tutti | Garcia assente dalla top 14

(Di sabato 6 agosto 2022) Tatsukicomanda il gruppo al termine delle prove libere del GP diper quanto riguarda il Mondiale. Il giapponese di Leopard ha fermato il cronometro in 2.10.713 al termine di un turno molto interessante che ha rivoluzionato la graduatoria combinata. Secondo posto nella FP3 per il turco Deniz Oncu (KTM) davanti all’iberico Daniel Holgado (KTM) e ad Andrea Migno (Snipers), il migliore degli italiani nell’ultimo giro utile. Il romagnolo è riuscito a prevalere sul nipponico Ayumu Sasaki (Max Racing), a lungo leader della sessione. Il brasiliano Diogo Moreira (MT Helmets) ha completato la mattinata in sesta piazza precedendo Dennis Foggia (Leopard) e Stefano Nepa (MTA Team), presenti nella top 10 davanti a Kaito Toba (CIP) ed a Ryusei Yamanaka (MT Helmets). Lo scozzese John McPhee (Max Racing), ...

OA Sport

Se riuscirà a esprimersi come sa e fa a livello scolastico ilsarà decisamente buono. PubblicitàCLASSIFICA FP2 GP GRAN BRETAGNA 20221 17 J. MCPHEE 2:10.939 2 28 I. GUEVARA +0.433 3 43 X. ARTIGAS +0.584 4 24 T. SUZUKI +0.610 5 20 L. FELLON +0.744 6 16 A. MIGNO +0.751 7 44 D. MUÑOZ +0.766 ... Moto3, risultato FP1 GP Gran Bretagna: Garcia detta il passo su Foggia Giulio Basili, in gara con la moto 3 nel Trofeo Moto Estate. Manifestazione importante, che gode del patrocinio della FMI, articolata in cinque prove. Quella cui prenderà parte ...Nell'era dei quattro tempi un pilota italiano non ha mai vinto a Silverstone nella classe di mezzo, un tabù che i piloti di casa nostra proveranno a sfatare nell'edizione 2022. In Moto3, invece, si pr ...