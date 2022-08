Milenkovic vicino alla permanenza con la Fiorentina: i dettagli (Di sabato 6 agosto 2022) Vicinissimo il rinnovo di contratto di Nikola Milenkovic con la Fiorentina: ecco i dettagli La Fiorentina ha proposto un rinnovo di contratto a Nikola Milenkovic, che stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino dovrebbe firmarlo. alla base di questa decisione anche il fatto che nessuna big ha rotto gli indugi e, dopo tanto interesse, alla fine c’è stato poco di concreto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Vicinissimo il rinnovo di contratto di Nikola Milenkovic con la: ecco iLaha proposto un rinnovo di contratto a Nikola Milenkovic, che stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino dovrebbe firmarlo.base di questa decisione anche il fatto che nessuna big ha rotto gli indugi e, dopo tanto interesse,fine c’è stato poco di concreto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

