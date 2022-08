Milano, si finge 14enne e convince bambine a inviargli foto nude su Whatsapp: almeno 26 le vittime (Di sabato 6 agosto 2022) Quando prendeva in mano il cellulare, si trasformava. Quell'uomo adulto, di 30 anni, con una vita come tante, diventava all'improvviso un 14enne affabile e attraente, in grado di convincere... Leggi su ilmattino (Di sabato 6 agosto 2022) Quando prendeva in mano il cellulare, si trasformava. Quell'uomo adulto, di 30 anni, con una vita come tante, diventava all'improvviso unaffabile e attraente, in grado dire...

